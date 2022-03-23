Китай высказался против исключения России из "большой двадцатки"

Китай не поддерживает инициативу об исключении России из G20, заявил сегодня представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, сообщает CNN.

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"Россия является важным членом "двадцатки", — сказал Ван Вэньбинь, указав также, что Россия принадлежит к числу крупнейших экономик мира, которые "объединены" в клубе "Большой двадцатки".

Китай счиитает, что никакой член G20 не имеет права "изгнать другую страну". Ван Вэньбинь также сказал, что G20 должна "практиковать настоящую многосторонность" и "укреплять солидарность и сотрудничество".

Вчера Польша заявила, ее предложение исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 получило "позитивную реакцию" администрации США.

Сергей Бережной

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