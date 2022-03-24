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Байден: На предстоящий саммит G20 надо пригласить Украину вместо России

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 20:28
Байден: На предстоящий саммит G20 надо пригласить Украину вместо России - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Россию нужно исключить из Большой двадцатки, вместо РФ на саммит G20 нужно пригласить Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после саммита лидеров стран-членов Альянса.

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Байден сказал, что хочет, чтобы Россия была исключена из G20, но отметил, что это должно быть решением организации.

Президент США добавил, что правильным было бы участие в предстоящем саммите G20 Украины в качестве наблюдателя.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Сегодня, 24 марта, в Европе проходят три важных саммита: НАТО, ЕС и G7.

  • Вчера Польша заявила, ее предложение исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 получило "позитивную реакцию" администрации США.
  • Сегодня Китай не поддержал инициативу об исключении России из G20.

Читайте также: Итоги саммита НАТО. 11 ключевых заявлений и решений

Наталия Медведева
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G20 джо байден
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