Байден: На предстоящий саммит G20 надо пригласить Украину вместо России

Россию нужно исключить из Большой двадцатки, вместо РФ на саммит G20 нужно пригласить Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после саммита лидеров стран-членов Альянса.

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Байден сказал, что хочет, чтобы Россия была исключена из G20, но отметил, что это должно быть решением организации.

Президент США добавил, что правильным было бы участие в предстоящем саммите G20 Украины в качестве наблюдателя.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Сегодня, 24 марта, в Европе проходят три важных саммита: НАТО, ЕС и G7.

Вчера Польша заявила, ее предложение исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 получило "позитивную реакцию" администрации США.

Сегодня Китай не поддержал инициативу об исключении России из G20.

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Наталия Медведева

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