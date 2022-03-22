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Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в Вашингтоне – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 17:14
Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в Вашингтоне – Reuters - Фото
"Большая двадцатка" в предыдущем составе (Фото - EPA)

Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 и что предложение получило "позитивную реакцию" администрации США, сообщает Reuters.

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Министр экономического развития Польши Петр Новак сообщил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" обсуждался на встречах, которые на прошлой неделе прошли в Вашингтоне.

"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы вышли с  предложением исключить Россию из G20, и реакция была позитивной", – сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что инициатива будет передана президенту США.  

Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы  и это неизбежно должно отразиться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.

  • В 2014 году, после начала оккупации Крыма, Россию исключили из G7, которая до этого была известна как G8.
Сергей Бережной
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