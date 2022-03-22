Предложение исключить Россию из G20 получило поддержку в Вашингтоне – Reuters

Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 и что предложение получило "позитивную реакцию" администрации США, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр экономического развития Польши Петр Новак сообщил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" обсуждался на встречах, которые на прошлой неделе прошли в Вашингтоне.

"В ходе встреч, в том числе с министром торговли США Джиной Раймондо, мы вышли с предложением исключить Россию из G20, и реакция была позитивной", – сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что инициатива будет передана президенту США.

Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы и это неизбежно должно отразиться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.

В 2014 году, после начала оккупации Крыма, Россию исключили из G7, которая до этого была известна как G8.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.