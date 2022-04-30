Байден поедет на саммит G20 только если там не будет Путина – Белый дом

Администрация США приветствует решение Индонезии пригласить на встречу Большой двадцатки президента Украины Владимира Зеленского, но пока остается в силе приглашение диктатора РФ Владимира Путина, участие в саммите президента США Джо Байдена остается под вопросом. Об этом сказала на брифинге в Белом Доме Джен Псаки.

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Пресс-секретарь напомнила, что президент США публично выразил свое нежелание быть одновременно с Путиным на саммите Большой двадцатки.

"В настоящий момент мы не видим признаков, что Россия намерено конструктивно участвовать в дипломатии", – отметила Псаки.

"Мы понимаем так (и вы, конечно, могли бы запросить подтверждение у Индонезии), что Путина действительно пригласили еще перед началом вторжения", – сказала пресс-секретарь. Она считает само собой разумеющимся, что за шесть месяцев, оставшиеся до саммита, ситуация может существенно изменится, поскольку война продолжается.

27 апреля Зеленский сообщил, что Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки, который запланирован на 15-16 ноября 2022 года в Индонезии.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа 20 государств, 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Сергей Бережной

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