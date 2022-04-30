UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден поедет на саммит G20 только если там не будет Путина – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 06:50
Байден поедет на саммит G20 только если там не будет Путина – Белый дом - Фото
Джен Псаки (Фото - EPA)

Администрация США приветствует решение Индонезии пригласить на встречу Большой двадцатки президента Украины Владимира Зеленского, но пока остается в силе приглашение диктатора РФ Владимира Путина, участие в саммите президента США Джо Байдена остается под вопросом. Об этом сказала на брифинге в Белом Доме  Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное  

Пресс-секретарь напомнила, что президент США публично выразил свое нежелание быть одновременно с Путиным на саммите Большой двадцатки.  

"В настоящий момент мы не видим признаков, что Россия намерено конструктивно участвовать в дипломатии", – отметила Псаки. 

"Мы понимаем так (и вы, конечно, могли бы запросить подтверждение у Индонезии), что Путина действительно пригласили еще перед началом вторжения", – сказала пресс-секретарь. Она считает само собой разумеющимся, что за шесть месяцев, оставшиеся до саммита, ситуация может существенно изменится, поскольку война продолжается. 

27 апреля Зеленский сообщил, что Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки, который запланирован на 15-16 ноября 2022 года в Индонезии.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа 20 государств, 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
большая двадцатка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 