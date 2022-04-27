Украину пригласили на саммит Большой двадцатки
27.04.2022, 15:52
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)
Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
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Зеленский написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он поблагодарил индонезийского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в частности, за четкую позицию в ООН. Также президенты обсудили проблематику продовольственной безопасности.
"Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – добавил Зеленский.
Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.
СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европсоюза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.
- 22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки. Президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал. За исключение РФ из G20 также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- 20 апреля министры финансов стран-членов G20 покинули закрытое заседание в Вашингтоне после того, как начал выступать российский делегат.
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