Украину пригласили на саммит Большой двадцатки

Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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Зеленский написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он поблагодарил индонезийского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в частности, за четкую позицию в ООН. Также президенты обсудили проблематику продовольственной безопасности.

"Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – добавил Зеленский.

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европсоюза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Оксана Житнюк

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