Министры стран-членов G20 покинули заседание во время выступления представителя РФ – CNN

Министры финансов стран-членов G20 покинули закрытое заседание в Вашингтоне после того, как начал выступать российский делегат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания.

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По словам источника, в заседании участвовали министр финансов США Джанет Йеллен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие западные официальные лица.

Накануне встречи официальные лица США заявили, что Йеллен не будет участвовать в некоторых частях заседания, в которых будет принимать участие Россия.

Украинские официальные лица также выступили на заседании в качестве приглашенных гостей, и также покинули его во время выступления по видеосвязи представителя РФ – министра финансов Антона Силуанова.

Другой источник телеканала сообщил, что министры финансов заранее обсудили бойкот участия России.

На сегодняшней встрече обсуждалось вторжение России в Украину как причина глобального экономического спада, резкого роста цен на энергоносители и возможного голода.

6 апреля Джанет Йеллен заявила, что США не будут участвовать во встречах G20, на которых будет присутствовать Россия.

Вадим Ребрина

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