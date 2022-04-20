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Министры стран-членов G20 покинули заседание во время выступления представителя РФ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 22:03
Министры стран-членов G20 покинули заседание во время выступления представителя РФ – CNN - Фото
Антон Силуанов (фото - EPA)

Министры финансов стран-членов G20 покинули закрытое заседание в Вашингтоне после того, как начал выступать российский делегат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания.

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По словам источника, в заседании участвовали министр финансов США Джанет Йеллен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие западные официальные лица.

Накануне встречи официальные лица США заявили, что Йеллен не будет участвовать в некоторых частях заседания, в которых будет принимать участие Россия.

Украинские официальные лица также выступили на заседании в качестве приглашенных гостей, и также покинули его во время выступления по видеосвязи представителя РФ – министра финансов Антона Силуанова.

Другой источник телеканала сообщил, что министры финансов заранее обсудили бойкот участия России.

  • На сегодняшней встрече обсуждалось вторжение России в Украину как причина глобального экономического спада, резкого роста цен на энергоносители и возможного голода.
  • 6 апреля Джанет Йеллен заявила, что США не будут участвовать во встречах G20, на которых будет присутствовать Россия.
Вадим Ребрина
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Антон Силуанов Россия G20
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