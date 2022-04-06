США не будут участвовать во встречах G20, если там будут россияне – министр финансов
06.04.2022, 20:37
Джанет Йеллен (Фото: ЕРА)
США не будут участвовать во встречах G20, на которых будет присутствовать Россия. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает CNN.
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Глава Минфина США отметила, что она разъяснила эту позицию другим министрам финансов в "большой двадцатке".
"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни с одном из финансовых институтов России нельзя вести дела, как обычно. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дал понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне", – сказала Йеллен.
Следующий саммит лидеров G20 намечен на ноябрь в Индонезии. Перед этим состоятся министерские встречи.
СПРАВКА. G20 ("большая двадцатка") – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.
- 22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки.
- 24 марта президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал.
- Убрать РФ из G20 также призвал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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