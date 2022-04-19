Встреча министров финансов G20: Развязанная Россией война не останется за скобками

На завтрашней встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 Германия и ее союзники намерены осудить вторжение России в Украину как причину глобального экономического спада, резкого роста цен на энергоносители и возможного голода. Сообщение об этом распространил Reuters.

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При этом итоговую декларацию саммита выпустить не планируется, поскольку ожидается, что представители России также примут в нем участие по видеосвязи, сказал агентству источник в правительстве Германии. Он также дал понять, что война России против Украины "не останется без комментариев", как и "ложь и пропаганда российской стороны".



На встрече будут обсуждаться состояние мировой экономики, последствия войны в Украине, вакцины от COVID-19 и другие меры по преодолению пандемии.

Сергей Бережной

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