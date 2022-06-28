Президент Индонезии категорически исключил приезд Путина на саммит G20 – премьер Италии
Президент Индонезии Джоко Видодо "категорически исключает" присутствие диктатора России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в ноябре. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Большой семерки сказал премьер Италии Марио Драги.
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"Что касается присутствия президента Путина, то я слышал заявление президента Видодо, который это исключил, категорически. Что может быть – может быть удаленное подключение" (то есть, выступление по видеосвязи. – Ред.) – сказал Драги.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".
Владимир Зеленский, которого также пригласили на саммит G20, сказал, что принял приглашение, поскольку уверен, что на этой встрече будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.
Как сообщает France24, Видодо в воскресенье отправился в Европу, он планирует посетить Украину и Россию, встретиться с Зеленским и Путиным, чтобы призвать к мирным переговорам.
- 22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки. Президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал. За исключение РФ из G20 также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- 20 апреля министры финансов стран-членов G20 покинули закрытое заседание в Вашингтоне после того, как начал выступать российский делегат.
- 30 апреля в Белом доме заявили, что Байден поедет на саммит G20, только если там не будет Путина.
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