Президент Индонезии категорически исключил приезд Путина на саммит G20 – премьер Италии

Президент Индонезии Джоко Видодо "категорически исключает" присутствие диктатора России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в ноябре. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Большой семерки сказал премьер Италии Марио Драги.

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"Что касается присутствия президента Путина, то я слышал заявление президента Видодо, который это исключил, категорически. Что может быть – может быть удаленное подключение" (то есть, выступление по видеосвязи. – Ред.) – сказал Драги.

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".

Владимир Зеленский, которого также пригласили на саммит G20, сказал, что принял приглашение, поскольку уверен, что на этой встрече будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.

Как сообщает France24, Видодо в воскресенье отправился в Европу, он планирует посетить Украину и Россию, встретиться с Зеленским и Путиным, чтобы призвать к мирным переговорам.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа 20 государств, 19 крупнейших экономик мира и Евросоюз. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Сергей Бережной

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