Кулеба о переговорах с Лавровым: Не так страшен черт, как малюют. Он был не уверен в себе

Глава МИД РФ Сергей Лавров был не уверен в себе на весенних переговорах в Анталье и повторял пропагандистские тезисы о якобы "нацизме" в Украине. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Ну, первое скажу вам: не такой страшный черт, как его малюют. Он был не уверен в себе. Он придерживался строго, стопроцентно, официальной линии: "неонацисты"...", – сказал Кулеба.

По его словам, в комнате переговоров было девять человек: главы МИД Украины, РФ, Турции и по два дипломата от каждого. Кулеба с самого начала сказал Лаврову, что тот много наговорил про Украину, поэтому пока всех тут девять, надо все забыть и "откровенно поговорить". Глав МИД спросил, "чего реально хочет" Россия.

"И он просто в ответ начал нести всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию... То есть если я до этого считал, что он, может, все-таки не верит в это все, а просто как бы отрабатывает... В Анталье я вышел с этой встречи стопроцентно убежденным, что он верит во все то, что он говорит", – рассказал Кулеба.

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По его словам, Лавров называл "фейками" фото из разбомбленного российскими войсками роддома в Мариуполе, начал что-то рассказывать про якобы "притеснения русского языка". Кулеба при этом парировал, что сам родился в восточной Украине и каждое лето проводит под Сумами и Полтавой, что есть суржик, и все всегда общались нормально.

По словам главы МИД, Лавров ерзал, а потом начал говорить в духе: "Вот я ваши слова воспринимаю так: что в глубине души вы не согласны с политикой нацистского режима по борьбе с русским языком. Но как часть этого режима вы не можете напрямую высказать свое мнение".

Кулеба согласился с интервьюером, что подобные слова российского визави – "кошмар". По его словам, турки в конце переговоров любят всех мирить, но глава МИД заранее сказал Лаврову, что не будет никаких рукопожатий, никаких совместных фотографий. Кулеба добавил: на пресс-конференции после переговоров Лавров еще "помог" Киеву информационно, когда заявил, что РФ якобы не нападала на Украину.

"Поэтому, в принципе, если не иметь страха перед россиянами, их можно побеждать. В том числе за переговорным столом. У нас этого страха нет. Нас война избавила от страха. Война, которая началась в 14-м году еще", – подытожил глава МИД.

В этом же интервью Кулеба заявил, что в медиа преувеличили роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией.

Глава МИД также рассказал о своей встрече с президентом США Джо Байденом за два дня до большой войны.

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Марк Сировой

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