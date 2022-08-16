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Кулеба: В медиа преувеличили роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 05:43
Кулеба: В медиа преувеличили роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в средствах массовой информации преувеличили роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией. Об этом Кулеба сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам главы МИД, Абрамовича привлекли к переговорам, потому что у него есть прямой доступ к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Ну, представляете, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, имеющий прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека?.. Не отвергли бы – ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, она, безусловно, преувеличена", – сказал Кулеба.

  • 25 марта FT сообщила, что Абрамович, с одобрения Путина, участвует в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны.

Читайте также: "Скоро начнется". Кулеба рассказал о встрече с Байденом за два дня до большой войны

Наталия Медведева
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