Кулеба: В медиа преувеличили роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в средствах массовой информации преувеличили роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией. Об этом Кулеба сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам главы МИД, Абрамовича привлекли к переговорам, потому что у него есть прямой доступ к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Ну, представляете, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, имеющий прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека?.. Не отвергли бы – ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, она, безусловно, преувеличена", – сказал Кулеба.

25 марта FT сообщила, что Абрамович, с одобрения Путина, участвует в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны.

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Наталия Медведева

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