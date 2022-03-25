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В переговорах Украина-Россия участвует российский олигарх Абрамович – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 20:05
В переговорах Украина-Россия участвует российский олигарх Абрамович – Financial Times - Фото
Роман Абрамович (фото - EPA) Фото: EPA

В переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны участвует российский олигарх Роман Абрамович. Его участие якобы лично одобрил российский диктатор Владимир Путин, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

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По словам трех источников издания, получив поддержку Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.

Два человека, осведомленные в этом вопросе, сказали, что Путин выразил свое одобрение после того, как Абрамович предложил Кремлю сыграть роль посредника. "Он действительно имеет одобрение на самом высоком уровне с обеих сторон", – сказал один из собеседников издания.

Западные официальные лица, проинформированные о ходе переговоров, выражали сомнение в том, что Абрамович вообще сыграл какую-то роль. Другие предполагали, что он, возможно, пытался преувеличить свои усилия, чтобы не стать мишенью для западных санкций и не потерять контроль над своими британскими активами, включая футбольный клуб "Челси".

С тех пор российский миллиардер попал под санкции ЕС и Великобритании. По данным Wall Street Journal, Зеленский просил США не включать Абрамовича в список санкций из-за его предполагаемой роли посредника в переговорах о прекращении огня.

Financial Times отмечает, что он не присутствовал на круглом столе, который Путин устроил для олигархов и руководителей государственных компаний вечером 24 февраля после начала вторжения в Украину. В 2003 году он говорил изданию, что у него "нет особых отношений" с Путиным.

Глава парламентской фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах с РФ в интервью FT сказал, что встречался с Абрамовичем в беларуском Гомеле, когда состоялся первый раунд переговоров.

"Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах", – сказал Арахамия. Он добавил, что миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину".

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать, получил ли Абрамович добро от самого Путина. Песков заявил, что бизнесмен сыграл роль в организации переговоров.

В последние недели, когда обе стороны вели онлайн-переговоры, Абрамович сосредоточил свои усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками, сообщает издание.

Находясь в Турции, Абрамович якобы встретился с Ибрагимом Калином, старшим советником по внешней политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Офис Эрдогана отказался от комментариев.

Представитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннета отрицает, что Абрамович сыграл роль в обеспечении участия Израиля в урегулировании конфликта.

Вадим Ребрина
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