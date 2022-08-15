"Скоро начнется". Кулеба рассказал о встрече с Байденом за два дня до большой войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о своей встрече с Президентом США Джо Байденом 22 февраля – за два дня до полномасштабного вторжения России. В интервью Дмитрию Гордону глава МИД рассказал, что тогда американский президент сообщил, что "вскоре все начнется", но заверил в поддержке Украины Штатами "до упора".

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Кулеба подчеркнул, что встреча Байдена с министрами других стран сама по себе является нетипичной. Также, по его словам, "если ты не президент другой страны, тебе до последнего момента не подтверждают встречу с Байденом", потому он не знал, с кем именно состоится встреча в Белом доме.

"Тут открываются двери и выходят…. Все, что называется внутренний круг Байдена, – все они выходят один за другим. Кто-то в погонах, звездах, кто-то просто в костюмах. И они выходят, и каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд. Как, если бы только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. Каждый из них сделал так: пожал мне руку, сделал такой сочувственный выдох и пошел дальше", – рассказал Кулеба, подчеркнув, что это было совещание по Украине.

После этого главу МИД повели в кабинет Байдена. У них был 40-минутный разговор, в ходе которого президент США сообщил о последних разведданых, что "вскоре все начнется".

"Он сказал: "Будет война. Мы будем с вами до упора, до конца". Но Байден – это, конечно, авторитетный источник информации, он президент. Но у нас на руках на тот момент было много кусочков другой информации – например, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив Украины в случае полномасштабной войны. И в принципе все сошлись на мнении, что 72 часа, – и конец Украине. То есть тебе говорит Байден, что "мы с вами до конца", а там уже где-то сидели люди и посчитали, что до конца – 72 часа", – сказал Кулеба.

По окончанию этой встречи с Байденом глава МИД посетил Госдеп, где ему показали уже конкретные данные о будущем вторжении – "точки" с аэродромами, где стояли подготовленные к взлету российские грузовые самолеты. Кулеба сказал, что передал эту информацию президенту Владимиру Зеленскому: "Президент на тот момент уже не спал, не ел, жил в этом процессе. Сказал: "Хорошо. Это тоже учитываем в общей картинке".

18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Вечером 22 февраля Байден выступил с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введением туда российских войск. Тогда он объявил о первом транше санкций.

В июне Байден сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны с РФ. Зеленский ответил, что Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, хоть власть и говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.

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Оксана Житнюк

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