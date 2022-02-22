Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступит с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введение туда российских войск.

Выступление Байдена запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Новость дополняется

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.