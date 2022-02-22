Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступит с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введение туда российских войск.
Выступление Байдена запланировано на 20:00 по киевскому времени.
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- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".
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