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Выступление Байдена в связи с признанием Путиным боевиков на Донбассе: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 19:52
Джо Байден (фото - ЕРА)
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Сегодня, 22 февраля, президент США Джо Байден выступит с речью в связи с признанием Россией "республиками" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также введение туда российских войск.

Выступление Байдена запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Новость дополняется

Наталия Медведева
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Донбасс джо байден
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