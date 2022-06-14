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Зеленский ответил Байдену о готовности к войне: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 10:24
Зеленский ответил Байдену о готовности к войне: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, комментируя заявление президента США Джо Байдена который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны с РФ. 

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Зеленский считает, что Украина должна адресовать встречный вопрос европейским и американскому лидерам, ведь украинские власти просили об упреждающих санкциях, а также презентовали стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.

Он отметил, что Украина неоднократно заявляла об угрозе блокады Черного моря Россией, а также говорила о ракетной программе и средствах ПВО для защиты. 

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент. 

Зеленский резюмировал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения РФ ее никто не будет поддерживать, однако сегодня он благодарен всем партнерам за предоставляемую помощь.

Читайте также: Подоляк о словах Байдена: Нелепо обвинять Украину, которая сражается с РФ более 100 дней 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война джо байден
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