Кулеба не знает, когда конец войны: Никто не знает. Некоторые ждут, когда мы завалимся

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не знает, когда закончится полномасштабная захватническая война России против Украины – знает лишь ее исход, хотя некоторые союзники в кулуарах по-прежнему выражают желание, чтобы "проблема исчезла сама собой". Свои соображения он изложил в интервью Дмитрию Гордону.

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"Когда закончится война?", – задал ему вопрос интервьюер.

"Нашей победой", – ответил глава МИД. На уточняющий вопрос он сказал: "Не знаю. Никто ни в одном кабинете мира не может предсказать эту дату".

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"У меня нет права устанавливать себе какие-либо временные рамки. Меня часто в интервью и в общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Я отвечаю всем: у вас неправильная "оптика". Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить Путина в кратчайшее время, такое ощущение, все ждете, когда мы завалимся, и проблема исчезнет сама собой", – рассказал Кулеба.

По его словам, "они, конечно, болезненно реагируют на мои ответы, но это правда".

"Я не имею права себе установить какой-то дедлайн. Мы будем бороться столько, сколько будет нужно для победы нашей страны", – сказал министр.

Он выразил уверенность, что трибунал для российского диктатора Владимира Путина и его подельников будет – "не быстро, но мы поможем истории создать этот трибунал".

Также Кулеба о переговорах с Лавровым: "Не так страшен черт, как малюют. Он был не уверен в себе".

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Евгений Пилипенко

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