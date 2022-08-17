Россия просит у США выдать визу Лаврову

Страна-агрессор Россия потребовала от США выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и другим членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

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"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН", – сказал Антонов.

Посольство РФ, по его словам, обратилось в Белый дом и Госдепартамент "с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

Российский посол сказал, что Москва и дальше будет настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда представителей РФ, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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Вадим Ребрина

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