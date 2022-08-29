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Чехия передала Украине 72 советских танка. Взамен она получит 15 "Леопардов" от Германии

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 17:09
Чехия передала Украине 72 советских танка. Взамен она получит 15
Танк Leopard (Фото: EPA)

Чехия передала Украине 72 танка советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом на пресс-конференции в Праге сообщили премьер-министр Чехии Петр Фиала и канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Укринформ

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По словам Фиалы, Чехия и Германия договорились о компенсации в размере 15 танков Leopard взамен боевых машин, которые были переданы Украине. 

Окончательная договоренность была достигнута на переговорах 29 августа, Фиала назвал это "большим конкретным шагом". 

Шольц отметил, что данный шаг усилил сотрудничество между странами в области обороны и напомнил, что Прага передала Украине 72 советских танка.

Канцлер назвал войну России против Украины "самой большой проблемой" и сказал, что поэтому ФРГ и Чехия поддерживают Украину в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и свободу. 

Читайте также: Словакия передаст Украине 30 БМП, а не танков Т-72, как сообщалось ранее

Дмитрий Гриниченко
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Германия война чехия танки военная помощь
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