Словакия передаст Украине 30 танков Т-72. Взамен она получит "Леопарды" от Германии — BI
Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах ФРГ.
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Издание сообщает, что обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке.
Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72.
Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72.
- 25 июля стало известно, что Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy. Ранее Польша также отдала Украину свои танки Т-72.
- 29 июля Северная Македония заявила, что бесплатно передаст Украине танки Т-72.
- Лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц, комментируя политику канцлера Олафа Шольца и военную помощь Украине, сказал, что "немцев и Бундестаг обманывают".
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