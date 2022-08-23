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Словакия передаст Украине 30 танков Т-72. Взамен она получит "Леопарды" от Германии — BI

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 13:53
Словакия передаст Украине 30 танков Т-72. Взамен она получит
Бойцы ВСУ на танке (Фото: пресс-служба 93-й бригады)

Словакия передаст Украине 30 танков Т-72 советского производства, взамен страна получит от Германии 15 танков Leopard. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах ФРГ.

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Издание сообщает, что обмен техникой между Германией и Словакией чуть не сорвался в середине июня, но теперь Берлин и Братислава, скорее всего, договорились о сделке. 

Германия предоставит Словакии 15 боевых танков Leopard 2. Первый танк должен отправиться в страну в конце этого года. Взамен Словакия поставит Украине 30 советских танков Т-72. 

Соглашение могло сорваться из-за того, что Министерство обороны Словакии заявляло, что 15 танков Leopard не могут быть заменой для 30 Т-72. 

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Дмитрий Гриниченко
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Германия война словакия танки военная помощь
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