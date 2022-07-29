Северная Македония безвозмездно передаст Украине советские танки — Минобороны страны

Северная Македония безвозмездно передаст Украине танки советского производства и планирует модернизировать собственную армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает Guardian.

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Ведомство заявила, что Украина получит танки советского образца в соответствии с потребностями украинского Минобороны.

Количество танков в Северной Македонии не уточнили, однако отметили, что они относятся к третьему поколению основных боевых танков 1970-1980-х годов, которые имеют композитную броню и компьютерно-стабилизированные системы управления огнем.

Предположительно, речь может идти о танках Т-72.

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Дмитрий Гриниченко

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