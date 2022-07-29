Северная Македония безвозмездно передаст Украине советские танки — Минобороны страны
Северная Македония безвозмездно передаст Украине танки советского производства и планирует модернизировать собственную армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, передает Guardian.
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Ведомство заявила, что Украина получит танки советского образца в соответствии с потребностями украинского Минобороны.
Количество танков в Северной Македонии не уточнили, однако отметили, что они относятся к третьему поколению основных боевых танков 1970-1980-х годов, которые имеют композитную броню и компьютерно-стабилизированные системы управления огнем.
Предположительно, речь может идти о танках Т-72.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard.
- Правительство Испании было готово провести обучение украинских танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы.
- 25 июля стало известно, что Украина получила основные боевые танки Польши PT-91 Twardy. Ранее Польша также отдала Украину свои танки Т-72.
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