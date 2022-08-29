Шольц: Украина получит самое современное оружие от Германии в ближайшие недели и месяцы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина получит самое современное оружие от Германии в течении ближайших недель и месяцев. Об этом он заявил во время своего выступления в Карловом университете в Праге, цитирует его Reuters.
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По словам Шольца, в последние месяцы Германия претерпела "фундаментальные изменения" в вопросе военной поддержки Украины. Он отметил, что ФРГ продолжит "надежно поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Канцлер сказал, что Германия может взять на себя ответственность за наращивание артиллерийского и противовоздушного потенциала Украины.
Шольц подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы Украина получит от Германии самое современно оружие, среди которого — системы противовоздушной обороны, радары и разведывательные беспилотники.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит перспектив для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Она заявила, что не знает, сможет ли Украина победить в войне с Россией, но отметила, что ФРГ сделает для этого все возможное.
- 25 августа Шольц посетил военный полигон в Путлосе (земля Шлезвиг-Гольштейн), где украинские военнослужащие обучаются работе на зенитном танке Gepard.
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