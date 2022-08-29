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Шольц: Украина получит самое современное оружие от Германии в ближайшие недели и месяцы

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 15:39
Шольц: Украина получит самое современное оружие от Германии в ближайшие недели и месяцы - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина получит самое современное оружие от Германии в течении ближайших недель и месяцев. Об этом он заявил во время своего выступления в Карловом университете в Праге, цитирует его Reuters.

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По словам Шольца, в последние месяцы Германия претерпела "фундаментальные изменения" в вопросе военной поддержки Украины. Он отметил, что ФРГ продолжит "надежно поддерживать Украину столько, сколько потребуется". 

Канцлер сказал, что Германия может взять на себя ответственность за наращивание артиллерийского и противовоздушного потенциала Украины.

Шольц подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы Украина получит от Германии самое современно оружие, среди которого — системы противовоздушной обороны, радары и разведывательные беспилотники. 

Читайте также: Шольц не будет давать оружие для ударов по территории РФ. Вспомнил Байдена и "эскалацию"

Дмитрий Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц
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