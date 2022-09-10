Если бы Германия поставила ВСУ тяжелую технику, наступление началось бы раньше – Мельник

Если бы Германия не отказала Украине в поставках тяжелой техники, освобождение оккупированных Россией территорий могло бы начаться раньше. Такое мнение высказал покидающий должность посла в Германии Андрей Мельник в интервью Bild.

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Мельник сказал, что "если бы канцлер Германии (Олаф Шольц. – Ред.) и министр обороны (Кристин Ламбрехт. – Ред.) не отказали нам в поставках БМП Marder, а также бронетранспортеров Fuchs, Dingo и Fennek, украинская армия могла бы намного раньше начать освобождение оккупированных территорий".

Он также призвал правительство Германии открыть поставки такой техники "хотя бы сейчас, после первых успехов", добавив, что это "спасет много жизней".

Также посол написал сегодня в Twitter, что "поставка Украине танков Leopard 2 стала бы ясным знаком того, что канцлер ФРГ и его парламентская коалиция действительно являются лидерами Европы".

3 сентября Германия дала согласие, чтобы послом Украины в Берлине стал дипломат Алексей Макеев. Перед этим Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".

10 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за слишком медленную военную помощь Украине.

Сергій Бережний

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