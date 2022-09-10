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Если бы Германия поставила ВСУ тяжелую технику, наступление началось бы раньше – Мельник

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 21:40
Если бы Германия поставила ВСУ тяжелую технику, наступление началось бы раньше – Мельник - Фото
Андрей Мельник (Фото - EPA)

Если бы Германия не отказала Украине в поставках тяжелой техники, освобождение оккупированных Россией территорий могло бы начаться раньше. Такое мнение высказал покидающий должность посла в Германии Андрей Мельник в интервью Bild.

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Мельник сказал, что "если бы канцлер Германии (Олаф Шольц.Ред.) и министр обороны (Кристин Ламбрехт. – Ред.) не отказали нам в поставках БМП Marder, а также бронетранспортеров Fuchs, Dingo и Fennek, украинская армия могла бы намного раньше начать освобождение оккупированных территорий".

Он также призвал правительство Германии открыть поставки такой техники "хотя бы сейчас, после первых успехов", добавив, что это "спасет много жизней".

Также посол написал сегодня в Twitter, что "поставка Украине танков Leopard 2 стала бы ясным знаком того, что канцлер ФРГ и его парламентская коалиция действительно являются лидерами Европы".

Сергій Бережний
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Германия военная помощь андрей мельник
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