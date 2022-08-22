Мельник рекомендовал будущему послу Украины в Германии "быть милым и дружелюбным"

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник рекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии". Об этом он сообщил в комментарии агентству DPA, цитирует его Spiegel.

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По его словам, будущему послу в Германии стоит выбрать "двойную стратегию".

"Нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и этих преувеличенных споров о холодной зиме", — сказал Мельник.

Отмечается, что дипломат покинет Германию 14 октября после восьми лет пребывания на посту.

"Я должен быть в Киеве 15 октября, чтобы, похоже, занять новую должность в Министерстве иностранных дел", — заявил он.

3 мая Мельник раскритиковал непрямой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от визита в Киев. "Разыгрывать оскорбленную мину (дословно "beleidigte Leberwurst spielen" — "играть в обиженную ливерную колбасу" – идиоматическое выражение, описывающее того, кто беспричинно обижается на кого-то. – Прим. ред.) – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что "продиктованного Россией мира" не должно быть, а лидер ХДС Фридрих Мерц, побывав в Украине, заявляет, что она должна выиграть войну.

В Бундестаге напомнили Шольцу: "Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая Украине".

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Дмитрий Гриниченко

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