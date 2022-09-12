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Шольц уклончиво ответил о танках для Украины, полагается на поставки артиллерии и ПВО

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 15:57
Шольц уклончиво ответил о танках для Украины, полагается на поставки артиллерии и ПВО - Фото
Олаф Шольц на фоне зенитной установки Gepard (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче Вооруженным Силам Украины танков и продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины. Об этом он сказал во время брифинга с с премьер-министром Израиля Джаиром Лапидом, передает Handelsblatt.

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Как отмечается, 12 сентября в Берлине Шольц уклонился от вопроса о поставке западных танков, запрошенных украинским правительством.

"Позиция, которую немецкое правительство занимало с самого начала и которая будет нашей позицией в будущем, остается прежней, а именно – Германия не может действовать в одиночку", – сказал Шольц.

Он заявил, что Германия вместе с союзниками всесторонне поддерживала Украину.

"Мы также поставили очень эффективное оружие, которое играет решающую роль в нынешней битве", – сказал Шольц и назвал зенитную установку Gepard, САУ Panzerhaubitze 2000, систему ПВО Iris-T.

Читайте также: США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung

Наталія Медведєва
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