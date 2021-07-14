Польша объявила о масштабном усилении армии – закупают 250 танков Abrams
Польша закупит 250 американских танков Abrams M1A2 SEPv3 в последней модификации. Об этом сообщает defence24.pl.
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Издание пишет, что заместитель премьер-министра страны Ярослав Качиньский и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак посетили базу 1-ой бронетанковой бригады, где представили план по приобретению 4 дивизионов Abrams. Сумма сделки - 23 млрд злотых или же почти $6 млрд.
По словам Качиньского, поставки могут начаться уже в следующем году.
"Наша армия в короткие сроки будет пополнена большим количеством самых современных танков Abrams в мире сейчас. Это современные танки, способные маневрировать, сражаться и вести огонь с большой точностью и высокой эффективностью. Это новое качество в вооружении Сухопутных войск", – сказал Качиньский.
Блащак заявил, финансирование закупки танков будет вестись вне бюджета министерства обороны – деньги выделят на основании отдельного постановления Совета министров Польши.
Государственная программа по закупке танков также включает вспомогательные транспортные средства, учебный и логистический пакет, а также большие запасы боеприпасов.
- 20 апреля 2021-го Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей, отрабатывая ситуацию, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации.
- В июне стало известно, что США развернули в Польше системы противоракетной обороны Aegis.
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