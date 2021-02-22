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Польша приняла на вооружение "дроны-камикадзе", которые уже испытывали в Украине – видео видео

22.02.2021, 15:00
Фото - Grupa WB
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Войска территориальной обороны Польши официально приняли на вооружение барражирующие боеприпасы Warmate. Об этом сообщает  официальный представитель войск страны Марек Петржак, передает defence24.pl

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Издание отмечает, что "дроны-камикадзе" были закуплены Польшей еще в 2017 году – лишь после испытаний, сертификации и подготовки документации они были приняты на вооружение в польские войска.

Масса одного дрона-камикадзе Warmate составляет 5,3 кг, из которых примерно 1,4 кг приходится на боевую часть. Он может эффективно бороться как с укрепленными, так и с бронированными целями, например, с помощью осколочно-фугасных, кумулятивных и термобарических боеголовок. 

По данным издания, дроны способны работать днем ​​и ночью, подготовка к их взлету занимает менее 5 минут.

Среди прочего, по информации источника, их уже экспортировали в Турцию и Украину.

Defence-ua.com пишет, что дрон проходил испытания в Украине на базе разведовательно-ракетного комплекса "Сокол" в 2017 году. Комплекс пока не принят на вооружение.

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Станислав Стороженко
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ВСУ польша дрон армия боеприпас вооружение warmate
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