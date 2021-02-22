Войска территориальной обороны Польши официально приняли на вооружение барражирующие боеприпасы Warmate. Об этом сообщает официальный представитель войск страны Марек Петржак, передает defence24.pl.
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Издание отмечает, что "дроны-камикадзе" были закуплены Польшей еще в 2017 году – лишь после испытаний, сертификации и подготовки документации они были приняты на вооружение в польские войска.
Масса одного дрона-камикадзе Warmate составляет 5,3 кг, из которых примерно 1,4 кг приходится на боевую часть. Он может эффективно бороться как с укрепленными, так и с бронированными целями, например, с помощью осколочно-фугасных, кумулятивных и термобарических боеголовок.
По данным издания, дроны способны работать днем и ночью, подготовка к их взлету занимает менее 5 минут.
Среди прочего, по информации источника, их уже экспортировали в Турцию и Украину.
Defence-ua.com пишет, что дрон проходил испытания в Украине на базе разведовательно-ракетного комплекса "Сокол" в 2017 году. Комплекс пока не принят на вооружение.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит пять дронов Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов. Позже командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году Военно-морские силы получат беспилотные летательные комплексы Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.
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