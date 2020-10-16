Китай испытал установку для залпового запуска роя "дронов-камикадзе" – видео, фото

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На видео заметно, что тестировщик управляет дронами всего лишь с помощью планшета

China Academy of Electronics and Information Technology (CAEIT) провела в сентябре испытания системы залпового запуска беспилотных летательных аппаратов, которые очень похожи по форме и функциям на последние модели китайского барражирующего боеприпаса CH-901. Об этом сообщает The Drive

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Представленная установка напоминает комплекс переносных трубок, из которых "выстреливают" беспилотники. Издание отмечает, что подобная разработка похожа на американский проект Low-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology (LOCUST). 

На видеозаписи CAEIT показывает до 11 дронов, которые летают в строю, как рой. Управляет ими человек с помощью сенсорного экрана на устройстве, похожем на планшет.

Также источник отметил, что дроны способны транслировать изображение с  электронно-оптических камер, которые расположены на них. Однако неясно, есть ли у них какие-либо камеры для работы в условиях низкой освещенности или инфракрасные камеры, которые позволили бы им работать в ночное время.

СПРАВКА. Барражирующий боеприпас – летательный аппарат, который после запуска какое-то время остается в воздухе, осуществляя поиск цели, а после ее обнаружения совершает атаку или самоподрыв. В случае, если подходящая цель не обнаружена, то боеприпас может безопасно приземлиться и быть использован в дальнейшем. 

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Теги: Китай, вооружение, впк, дроны
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