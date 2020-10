Китай испытал установку для залпового запуска роя "дронов-камикадзе" – видео, фото

China Academy of Electronics and Information Technology (CAEIT) провела в сентябре испытания системы залпового запуска беспилотных летательных аппаратов, которые очень похожи по форме и функциям на последние модели китайского барражирующего боеприпаса CH-901. Об этом сообщает The Drive.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представленная установка напоминает комплекс переносных трубок, из которых "выстреливают" беспилотники. Издание отмечает, что подобная разработка похожа на американский проект Low-Cost Unmanned aerial vehicle Swarming Technology (LOCUST).

На видеозаписи CAEIT показывает до 11 дронов, которые летают в строю, как рой. Управляет ими человек с помощью сенсорного экрана на устройстве, похожем на планшет.

Также источник отметил, что дроны способны транслировать изображение с электронно-оптических камер, которые расположены на них. Однако неясно, есть ли у них какие-либо камеры для работы в условиях низкой освещенности или инфракрасные камеры, которые позволили бы им работать в ночное время.

СПРАВКА. Барражирующий боеприпас – летательный аппарат, который после запуска какое-то время остается в воздухе, осуществляя поиск цели, а после ее обнаружения совершает атаку или самоподрыв. В случае, если подходящая цель не обнаружена, то боеприпас может безопасно приземлиться и быть использован в дальнейшем.

Читайте также: ЦРУ рассекретило проект разведывательных дронов 1960-х: фото