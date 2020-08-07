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ЦРУ рассекретило проект разведывательных дронов 1960-х: фото

07.08.2020, 23:54
ЦРУ рассекретило проект разведывательных дронов 1960-х: фото - Фото
Проект Aquiline (Фото: ЦРУ)

Проект Aquiline не был реализован, но его концепция оказала неоценимое влияние на развитие беспилотников в конце XX века

Центральное разведывательное управление США рассекретило и опубликовало документы по разрабатывавшемуся в 1960-е годы проекту Aquiline, в ходе которого планировалось создание дронов-разведчиков.

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Беспилотники собирались разрабатывать на основе изучения летных характеристик птиц и снабжать ядерным источником энергии. Аппараты должны были долго, незаметно и безопасно для пилота летать над СССР, Кубой и Китаем.

Концепцию приняли к рассмотрению после того, как самолет-разведчик U-2 с пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом был сбит над Советским Союзом в 1960 году.

Как пишут в ЦРУ, проект Aquiline не был реализован, но его концепция оказала неоценимое влияние на развитие беспилотных летательных аппаратов в конце XX века.

Проект Aquiline (Фото: ЦРУ)

Проект Aquiline (Фото: ЦРУ)

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Наталия Медведева
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