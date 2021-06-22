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США начали установку системы противоракетной обороны Aegis в Польше: фото

22.06.2021, 20:13
США начали установку системы противоракетной обороны Aegis в Польше: фото - Фото
Aegis Ashore (Схема: MDA)

В Польше началась установка американской системы противоракетной обороны Aegis. Об этом сообщает пресс-служба Агентства противоракетной обороны США (MDA).

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Как отмечается, установка системы ПРО Aegis Ashore началась в польском Редзиково. Проектирование и строительство Aegis Ashore ведутся в сотрудничестве с Инженерным корпусом армии США (USACE).

По информации MDA, в рамках проекта в Редзиково в мае были подняты четыре фиксированных радиолокационных решетки SPY-1D (V) и один осветитель системы управления огнем.

Как сообщается, польская РЛС SPY-1D (V) имеет 360-градусное покрытие и будет обеспечивать непрерывную противоракетную оборону дальнего действия.

Все объекты Aegis Ashore используют систему защиты, идентичную применяемым на кораблях Aegis ВМС США, и предназначены для обнаружения, отслеживания, поражения и уничтожения баллистических ракет в полете с объектов на берегу.

Система Aegis Ashore использует перехватчики Standard Missile-3, которые не несут взрывную боеголовку, а уничтожают ракеты противника кинетически.

Как отмечается, на строительство комплекса ПВО наземного базирования для MDA и ВМС США в Редзиково выделено $182 млн.

ВМС США рассчитывают принять объект Aegis Ashore Poland в эксплуатацию не ранее 2022 года.

  • 31 мая сообщалось, что британский военный флот испытывает системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволят усовершенствовать противовоздушную оборону страны и НАТО на море.

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Наталия Медведева
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