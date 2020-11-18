США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету перехватом с корабля – видео

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США впервые сбили межконтинентальную баллистическую ракету с помощью ракеты-перехватчика не с материка

ВМС США ракетой SM-3 Block IIA разработки компании Raytheon поразили в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету-мишень. Это достижение в Агентстве противоракетной обороны страны назвали "невероятным и знаменательным": оно показало потенциальную схему защиты Гавайев от нападения с запада.

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Запуск МКБР и ее перехват над океаном произошел 16 ноября, пишет Defence News. На видео – замедленные кадры выхода перехватчика из шахты и поражение цели.

С испытательного полигона ПРО им. Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн была запущена "пустышка" МКБР в направлении открытого океана к северо-востоку от Гавайев. Эсминец USS John Finn типа Арли Берк, оснащенный мобильным компонентом системы Aegis Baseline 9, получил сигнал от наземной станции раннего оповещения об опасности ракетного удара, которая отследила запуск со спутников, оперативно выпустил SM-3IIA и уничтожил МКБР.

Дизайн испытания:

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили МКБР. "Морская" ракета меньше тех, которых стоят на вооружении на материке.

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  • В прошлом месяце КНДР показала баллистическую ракету, которая потенциально может нанести удар по тихоокеанским территориям США и восточному побережью страны.
  • Наземные ракеты-перехватчики на западном побережье США базируются на Аляске и в Калифорнии.
  • Американская ПРО состоит из комплексов GMD, MKV, Patriot PAC-3, THAAD и Aegis.

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Теги: МКБР, ракета, испытание, баллистическая ракета, Aegis, USS John Finn
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