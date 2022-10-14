UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне наносят удары по Харькову: более четырех прилетов по городу

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 13:25
Россияне наносят удары по Харькову: более четырех прилетов по городу - Фото
Харьков (Фото - сайт горсовета)

Днем 14 октября россияне снова ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 13:14 Терехов сообщил о четырех прилетах по областному центру. Потом он написал о еще нескольких прилетах.

"Вниманию жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", – написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

  • Вчера поздно вечером оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области, есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах возникли проблемы со светом.
  • Зеленский в преддверии Дня защитников и защитниц призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно 14 октября.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Харьков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 