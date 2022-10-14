Россияне наносят удары по Харькову: более четырех прилетов по городу
14.10.2022, 13:25
Харьков (Фото - сайт горсовета)
Днем 14 октября россияне снова ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
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В 13:14 Терехов сообщил о четырех прилетах по областному центру. Потом он написал о еще нескольких прилетах.
"Вниманию жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", – написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- Вчера поздно вечером оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области, есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах возникли проблемы со светом.
- Зеленский в преддверии Дня защитников и защитниц призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно 14 октября.
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