Россияне ударили по Харькову. В некоторых районах проблемы со светом
13.10.2022, 21:14
Харків (Фото - сайт міськради)
Российские оккупанты вечером 13 октября ударили по Харькову. В некоторых районах областного центра возникли проблемы со светом, сообщил мэр Игорь Терехов.
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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 20:53 сообщил, что россияне наносят удары по Харькову, и призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Минимум два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением", – написал позднее Терехов.
- 6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.
- В ночь на 8 октября россияне обстреляли центр Харькова: начались пожары в лечебном учреждении, а также в нежилом сооружении. Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода.
- 10 октября, в день одного из самых массированных ракетных обстрелов с начала полномасштабного вторжения, в Харькове было три прилета по критической инфраструктуре. В некоторых районах пропал свет и вода.
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