Россияне обстреляли центр Харькова: начались пожары
08.10.2022, 01:40
Игорь Терехов (скриншот видео)
Российские оккупанты обстреляли центр Харькова, в результате чего начались пожары. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
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В ночь на 8 октября Терехов сообщил об обстреле центральной части Харькова, предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позднее он написал, что после прилетов в центре начались пожары. По предварительной информации, горит лечебное учреждение, а также и нежилое сооружение.
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- 6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.
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