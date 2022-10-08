Россияне обстреляли центр Харькова: начались пожары

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова, в результате чего начались пожары. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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В ночь на 8 октября Терехов сообщил об обстреле центральной части Харькова, предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позднее он написал, что после прилетов в центре начались пожары. По предварительной информации, горит лечебное учреждение, а также и нежилое сооружение.

По данным Генштаба ВСУ на 6 окятбря, с 21 сентября украинским войскам в Харьковской области удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км. Установлен контроль над 93 населенными пунктами.

6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.

Оксана Житнюк

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