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Россияне обстреляли центр Харькова: начались пожары

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 01:40
Россияне обстреляли центр Харькова: начались пожары - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова, в результате чего начались пожары. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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В ночь на 8 октября Терехов сообщил об обстреле центральной части Харькова, предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позднее он написал, что после прилетов в центре начались пожары. По предварительной информации, горит лечебное учреждение, а также и нежилое сооружение.

  • По данным Генштаба ВСУ на 6 окятбря, с 21 сентября украинским войскам в Харьковской области удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 км. Установлен контроль над 93 населенными пунктами.
  • 6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.
Оксана Житнюк
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война ракетный удар пожар Харьков
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