Наступление под Харьковом. ВСУ продвинулись на 55 км вглубь обороны россиян – Генштаб

За время наступления на Харьковском направлении Вооруженные Силы Украины продвинулись на 55 км вглубь обороны российских оккупантов. Об этом сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 6 октября.

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По словам представителя Генштаба, с 21 сентября украинским войскам в Харьковской области удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров.

Силы обороны установили контроль над 93 населенными пунктами.

В целом восстановлен контроль над более 2400 квадратных километров Слобожанщины, заявил Громов.

По данным Минобороны, Россия хочет бросить 150 000 мобилизованных для пополнения потерь на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за военные неудачи в Украине на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Наталія Медведєва

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