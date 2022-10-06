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Наступление под Харьковом. ВСУ продвинулись на 55 км вглубь обороны россиян – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 17:46
Наступление под Харьковом. ВСУ продвинулись на 55 км вглубь обороны россиян – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

За время наступления на Харьковском направлении Вооруженные Силы Украины продвинулись на 55 км вглубь обороны российских оккупантов. Об этом сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 6 октября.

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По словам представителя Генштаба, с 21 сентября украинским войскам в Харьковской области удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров.

Силы обороны установили контроль над 93 населенными пунктами.

В целом восстановлен контроль над более 2400 квадратных километров Слобожанщины, заявил Громов.

Читайте также: Украинские военные освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов: видео

Наталія Медведєва
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война наступление харьковская область генштаб
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