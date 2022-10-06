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Путин хочет переложить на Шойгу ответственность за неудачи на войне против Украины — ISW

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:22
Путин хочет переложить на Шойгу ответственность за неудачи на войне против Украины — ISW - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за военные неудачи в Украине на министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что растущая критика мобилизации в России, вероятно, заставляет Путина обвинять минобороны РФ и лично Шойгу в "перегибах" при проведении призыва. 

Отмечается, что диктатор позволил себе прямую критику минобороны и Шойгу, которого Путин, похоже, "настраивает на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи" на войне против Украины. 

Институт также обращает внимание на критику минобороны РФ в среде российской пропаганды, где депутаты нелегитимной Государственной думы прямо обвиняют ведомство Шойгу во лжи. 

В сводке подчеркивают роль "главы Чечни" Рамзана Кадырова и олигарха Евгения Пригожина, которого называют собственником частной военной компании Вагнера, — оба выступают за "изменения" и критикуют минобороны. 

Путин, скорее всего, будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять министра в продолжающихся военных неудачах. Сменивший Шойгу должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности, резюмирует ISW.

Читайте также: "Кто-то не выживет". Подоляк заявил, что в России начали "искать виноватого" в неудачах 

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров война владимир путин минобороны рф евгений пригожин сергей шойгу
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