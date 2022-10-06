Путин хочет переложить на Шойгу ответственность за неудачи на войне против Украины — ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за военные неудачи в Украине на министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что растущая критика мобилизации в России, вероятно, заставляет Путина обвинять минобороны РФ и лично Шойгу в "перегибах" при проведении призыва.

Отмечается, что диктатор позволил себе прямую критику минобороны и Шойгу, которого Путин, похоже, "настраивает на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи" на войне против Украины.

Институт также обращает внимание на критику минобороны РФ в среде российской пропаганды, где депутаты нелегитимной Государственной думы прямо обвиняют ведомство Шойгу во лжи.

В сводке подчеркивают роль "главы Чечни" Рамзана Кадырова и олигарха Евгения Пригожина, которого называют собственником частной военной компании Вагнера, — оба выступают за "изменения" и критикуют минобороны.

Путин, скорее всего, будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять министра в продолжающихся военных неудачах. Сменивший Шойгу должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности, резюмирует ISW.

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в разведке.

Ранее Кадыров и Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявили, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

ISW сообщал, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.

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Дмитро Гриниченко

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