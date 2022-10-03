"Кто-то не выживет". Подоляк заявил, что в России начали "искать виноватого" в неудачах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России начали "искать виноватого" в неудачах на войне против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в России боевыми действиями "управляют" клерки из Кремля, внутренние спецслужбы, собственники частных военных компаний, "глава Чечни" Рамзан Кадыров, пропагандисты и лично диктатор Владимир Путин.

"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виноватого. Кто-то не выживет", — написал Подоляк.

Ранее Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявили, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

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Дмитро Гриниченко

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