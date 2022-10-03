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У Путина может начаться "странный вариант" проблем Горбачева – ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 09:37
У Путина может начаться
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, испытывает проблемы, подобные тем, с которыми в свое время столкнулся последний советский лидер Михаил Горбачев. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) за 2 октября.

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По мнению аналитиков, у Путина, похоже, возникли проблемы, которые ISW описывает как "странный вариант" того, с чем столкнулся Горбачев в результате своей политики гласности (открытости).

Горбачев частично открыл информационное пространство в Советском Союзе в середине 1980-х годов в надежде, что советские граждане дадут ему представление о причинах бюрократической дисфункции в СССР, которые он не мог выявить сверху.

Но советские граждане не остановились там, где этого хотел или ожидал Горбачев, а атаковали всю советскую систему. Реформы (перестройка), которые он начал после периода гласности, в конечном итоге разрушили Советский Союз, а не укрепили его.

По мнению аналитиков, Путин, несомненно, полностью осознает эту модель и, конечно же, не собирается ее повторять.

Он никогда не устанавливал степень контроля над российским информационным пространством на советском уровне, хотя и неуклонно сужал его до тех платформ, которые он терпит.

В частности, ISW отмечает, что Путин освободил военных блогеров от необходимости придерживаться одобренных Кремлем нарративов, сохранив при этом платформу, на которой они представляют свою основную аудиторию.

Аналитики прогнозируют, что сообщество блогеров может начать подрывать нарративы Путина его основной аудитории на фоне поражений и неудач в войне России в Украине, тем более, что их нарративы распространяются на основные СМИ, контролируемые Кремлем. 

Военные блогеры все чаще появляются на российском государственном телевидении и в связанных с Кремлем СМИ после падения линии фронта в Харькове и указывают на неудачи в российской военной кампании, преувеличивая необходимость победы России в войне и цену, которую россияне должны быть готовы заплатить.

"Еще неизвестно, сколько Путин будет терпеть и что произойдет, если и когда он попытается закрыть военных блогеров и их критику его собственных решений, которую он пока разрешает распространять в России", – резюмировали аналитики.

Наталія Медведєва
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война владимир путин Михаил Горбачев
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