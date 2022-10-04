Путин пытается погасить недовольство от военных неудач кадровыми перестановками — ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Путин, возможно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи России в Харьковской области. Они приводят в пример публикацию российских пропагандистов, где сообщалось о том, что генерал-лейтенант Роман Бердников сменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего Западным военным округом.

Подразделения этого округа в основном действовали на северо-востоке Харьковской области последние несколько месяцев, но не имели конкретного командира. Журавлев давно не появлялся на публике, а Путин сменил двух командующих группировкой за две недели.

Также ISW заявляет, что возможно, диктатор пытается перенаправить негатив из-за потери Лимана и оградить командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, которого обвиняют в поражении под Лиманом.

"Путин может попытаться изменить ситуацию и возложить вину за будущие потери России в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова. Критика Лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение Бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущее недовольство", — резюмировали в сводке.

Некоторые представители Кремля пытаются найти возможность уйти от Путина, а "партия мира" будет расти с каждым витком эскалации войны против Украины, заявили в разведке.

Ранее Рамзан Кадыров и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявили, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

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Дмитро Гриниченко

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