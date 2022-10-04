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Путин пытается погасить недовольство от военных неудач кадровыми перестановками — ISW

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 09:46
Путин пытается погасить недовольство от военных неудач кадровыми перестановками — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Путин, возможно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные неудачи России в Харьковской области. Они приводят в пример публикацию российских пропагандистов, где сообщалось о том, что генерал-лейтенант Роман Бердников сменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего Западным военным округом.

Подразделения этого округа в основном действовали на северо-востоке Харьковской области последние несколько месяцев, но не имели конкретного командира. Журавлев давно не появлялся на публике, а Путин сменил двух командующих группировкой за две недели. 

Также ISW заявляет, что возможно, диктатор пытается перенаправить негатив из-за потери Лимана и оградить командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, которого обвиняют в поражении под Лиманом. 

"Путин может попытаться изменить ситуацию и возложить вину за будущие потери России в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова. Критика Лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение Бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущее недовольство", — резюмировали в сводке.

Читайте также: "Кто-то не выживет". Подоляк заявил, что в России начали "искать виноватого" в неудачах 

Дмитро Гриниченко
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армия России Россия Украина война владимир путин
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