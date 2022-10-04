Украинские военные освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов: видео
Украинские военные из 35-й бригада морской пехоты освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.
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"Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", – говорится в сообщении.
The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022
The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea
: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh
Боровский поселковый совет Харьковской области сообщает об освобождении сел Богуславка и Боровская Андреевка.
Также сегодня украинские защитники торжественно подняли государственный флаг в освобожденном от российских оккупантов накануне городом Лиман в Донецкой области.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на брифинге, что украинские силы в целом освободили от российских захватчиков 1534 населенных пункта, в том числе 483 в Харьковской области.
ДОПОЛНЕНО В 18:39. Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило о еще двух освобожденных населенных пунктах в Херсонской области.
"Люди, которых освободили от оккупантов, своих настоящих освободителей встречали со слезами, говорят: ждали наших воинов ежеминутно", – говорится в сообщении.
- Вчера, 3 октября, ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.
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