Украинские военные освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов: видео

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Украинские военные из 35-й бригада морской пехоты освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.

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"Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", – говорится в сообщении.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

Боровский поселковый совет Харьковской области сообщает об освобождении сел Богуславка и Боровская Андреевка.

Также сегодня украинские защитники торжественно подняли государственный флаг в освобожденном от российских оккупантов накануне городом Лиман в Донецкой области.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на брифинге, что украинские силы в целом освободили от российских захватчиков 1534 населенных пункта, в том числе 483 в Харьковской области.

ДОПОЛНЕНО В 18:39. Командование Сил специальных операций ВСУ сообщило о еще двух освобожденных населенных пунктах в Херсонской области.

"Люди, которых освободили от оккупантов, своих настоящих освободителей встречали со слезами, говорят: ждали наших воинов ежеминутно", – говорится в сообщении.

Вчера, 3 октября, ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.

Вадим Ребрина

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