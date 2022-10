Украинские военные освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов: видео

Украинские военные из 35-й бригада морской пехоты освободили село Давыдов Брод Херсонской области. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.

"Украинская морская пехота уверенно продвигается к Черному морю", – говорится в сообщении.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

