ВСУ освободили четыре населенных пункта в Херсонской области: видео

ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области. Об этом сообщает Кочубеевская громада в Facebook.

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"В Золотую Балку Херсонской области вернулся сине-желтый флаг, сообщают нацгвардейцы", – говорится в сообщении.

Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.

Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.

Вадим Ребрина

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