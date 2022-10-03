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ВСУ освободили четыре населенных пункта в Херсонской области: видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 19:17
ВСУ освободили четыре населенных пункта в Херсонской области: видео - Фото
Скриншот с видео

ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области. Об этом сообщает Кочубеевская громада в Facebook.

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"В Золотую Балку Херсонской области вернулся сине-желтый флаг, сообщают нацгвардейцы", – говорится в сообщении.

ВСУ освободили четыре населенных пункта в Херсонской области: видео
  • Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.
  • Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.
Вадим Ребрина
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ВСУ война Херсонская область
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