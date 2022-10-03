ВСУ освободили четыре населенных пункта в Херсонской области: видео
03.10.2022, 19:17
Скриншот с видео
ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области. Об этом сообщает Кочубеевская громада в Facebook.
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"В Золотую Балку Херсонской области вернулся сине-желтый флаг, сообщают нацгвардейцы", – говорится в сообщении.
- Сегодня, 3 октября, над Миролюбовкой Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины подняли украинский флаг.
- Также ВСУ освободили от оккупантов поселок городского типа Боровая Изюмского района Харьковской области.
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