Ночной обстрел Харькова. Ракеты ударили по Салтовскому и Основянскому районам – глава ОВА
08.10.2022, 07:06
Олег Синегубов (Скриншот видео)
После полуночи оккупанты нанесли удар по Харькову. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 октября.
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По информации Синегубова, было четыре ракетных удара по Салтовскому и один – по Основянскому району Харькова.
Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода, сообщил глава ОВА.
"Повреждены спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории", – написал Синегубов.
По предварительной информации, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.
- Первая информация о сегодняшнем обстреле Харькова появилась в 01:14. Мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле центральной части города и начавшихся пожарах.
- 6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.
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