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Ночной обстрел Харькова. Ракеты ударили по Салтовскому и Основянскому районам – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 07:06
Ночной обстрел Харькова. Ракеты ударили по Салтовскому и Основянскому районам – глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

После полуночи оккупанты нанесли удар по Харькову. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 октября.

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По информации Синегубова, было четыре ракетных удара по Салтовскому и один – по Основянскому району Харькова.

Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода, сообщил глава ОВА.

"Повреждены спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории", – написал Синегубов.

По предварительной информации, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

  • Первая информация о сегодняшнем обстреле Харькова появилась в 01:14. Мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле центральной части города и начавшихся пожарах.
  • 6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.
Наталія Медведєва
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