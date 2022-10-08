Ночной обстрел Харькова. Ракеты ударили по Салтовскому и Основянскому районам – глава ОВА

После полуночи оккупанты нанесли удар по Харькову. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 8 октября.

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По информации Синегубова, было четыре ракетных удара по Салтовскому и один – по Основянскому району Харькова.

Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода, сообщил глава ОВА.

"Повреждены спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории", – написал Синегубов.

По предварительной информации, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина.

Первая информация о сегодняшнем обстреле Харькова появилась в 01:14. Мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле центральной части города и начавшихся пожарах.

6 октября россияне впервые ударили по Харькову дроном Shahed-136: смотрите видео.

Наталія Медведєва

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