Президент Владимир Зеленский в преддверии Дня защитников и защитниц Украины призвал особенно внимательно завтра относиться к сигналам воздушных тревог. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Президент подчеркнул, что 14 октября будет один из самых важных дней для украинцев, – Покрова, День защитников и защитниц Украины, и "каждый на своем месте" его отметит.

"Праздник всех наших воинов – от древности до сегодняшнего дня, от казаков до повстанцев, от всех их до бойцов современной армии <...> Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра", – сказал Зеленский.

10 октября Россия совершила один из самых массированных ракетных обстрелов за весь период войны.

Сегодня сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, есть попадание в военный объект. ПВО отработала во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала западные регионы крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Пять ракет удалось сбить.

Оксана Житнюк

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