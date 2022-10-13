UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ атаковала западные области Украины "Калибрами" из Черного моря. Четыре ракеты сбила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 17:53
РФ атаковала западные области Украины
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты россиян в западных регионах Украины. Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня, 13 октября, российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа "Калибр" объекты критической инфраструктуры в западном регионе, сообщают в воздушном командовании.

Четыре крылатых ракеты были уничтожены силами ПВО.

"Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры... Это свидетельствует только об одном – Россия напугана", – заявили в воздушном командовании.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, одну из них сбила ПВО. Еще две ракеты попали в военный объект. Известно, что ПВО также отработала в Черновицкой и Тернопольской областях.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крылатая ракета война пво ракетный удар черное море калибр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 