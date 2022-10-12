ПВО сбила вражескую цель в Ровенской области

В Ровенской области украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

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"Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту", – написал глава ОВА.

Он не уточнил, о каком именно вражеском объекте идет речь, но ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что причина объявленной во многих областях воздушной тревоги – запуск россиянами дронов-камикадзе иранского производства, завезенных ранее на территорию Беларуси.

Вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито девять из 11 БПЛА Shahed-136.

Сегодня утром зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут.

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Оксана Житнюк

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