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ПВО сбила вражескую цель в Ровенской области

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 20:52
ПВО сбила вражескую цель в Ровенской области - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

В Ровенской области украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

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"Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту", – написал глава ОВА.

Он не уточнил, о каком именно вражеском объекте идет речь, но ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что причина объявленной во многих областях воздушной тревоги – запуск россиянами дронов-камикадзе иранского производства, завезенных ранее на территорию Беларуси.

  • Вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито девять из 11 БПЛА Shahed-136.
  • Сегодня утром зенитчики ВСУ сбили четыре российских ударных вертолета за 18 минут.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Оксана Житнюк
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война пво ровно
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