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Укргидрометцентр спрогнозировал, какой будет предстоящая зима

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 17:53
Укргидрометцентр спрогнозировал, какой будет предстоящая зима - Фото
Зима

Украинский гидрометеорологический центр спрогнозировал, что вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25... -30 градусов в Украине этой зимой очень низкая.

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Результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

- переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

– средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

- существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;

- сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза;

- каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений;

- переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения (окончание отопительного периода) осуществляется в первой декаде апреля и раньше.

На основе этого анализа Гидрометцентр сделал следующие выводы о предстоящей зиме 2022-23гг.

- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

- вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;

- по большей части вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

- перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

  • 27 августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главным риском в предстоящем отопительном сезоне станут атаки России по критической инфраструктуре.
  • С 10 октября Россия действительно начала обстреливать объекты энергетики, спровоцировав веерные отключения света в ряде регионов Украины.
  • 12 октября Шмыгаль заявил, что температурный минимум в жилых помещениях зимой будет снижен до 16 градусов.
Вадим Ребрина
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