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Отопительный сезон. Шмыгаль заявил, что главный риск — это удары России по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 15:43
Отопительный сезон. Шмыгаль заявил, что главный риск — это удары России по инфраструктуре - Фото
Киевская ТЭЦ-5 (Фото: wikipedia.org)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главным риском в грядущий отопительный сезон являются атаки России критической инфраструктуры. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, будущий отопительный сезон без преувеличения будет самым сложным в истории независимой Украины, а главным риском являются террористические акты России против критической инфраструктуры украинских городов. 

Он сказал, что правительство выделило 1 млрд 409 млн грн на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы с поставками тепла и воды. Премьер сказал, что речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием. 

Глава правительства также заявил, что Кабинет министров продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону, готовность на сегодняшний день составляет 75%.

Читайте также: Кабмин ожидает самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Уже начал подготовку

Дмитрий Гриниченко
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