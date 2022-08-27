Отопительный сезон. Шмыгаль заявил, что главный риск — это удары России по инфраструктуре

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главным риском в грядущий отопительный сезон являются атаки России критической инфраструктуры. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, будущий отопительный сезон без преувеличения будет самым сложным в истории независимой Украины, а главным риском являются террористические акты России против критической инфраструктуры украинских городов.

Он сказал, что правительство выделило 1 млрд 409 млн грн на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы с поставками тепла и воды. Премьер сказал, что речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Глава правительства также заявил, что Кабинет министров продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону, готовность на сегодняшний день составляет 75%.

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Дмитрий Гриниченко

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