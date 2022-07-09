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В Украине могут снизить минимальную температуру в квартирах зимой – министр

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 04:37
В Украине могут снизить минимальную температуру в квартирах зимой – министр - Фото
Фото: Минэнерго

В Украине могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой, сообщил в эфире телемарафона 8 июля министр энергетики Герман Галущенко .

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По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается, в Кабмине анализируют опыт европейских государств, прежде чем снизить температурный режим в домах и квартирах.

"Вопрос об уменьшении [температуры] обсуждается. В условиях войны, если есть возможность экономить ресурсы, мы это поддерживаем", — сказал он.

Министр сообщил, что точных чисел относительно температуры в квартирах зимой пока нет.

По данным источников РБК-Украина, снизить температурный минимум для жилых помещений могут до 16 градусов.

  • К началу зимы в газовых хранилищах Украины планируют накопить от 15 до 19 млрд кубометров газа, но пока там запасы только 11 млрд кубов.

Читайте также: Кабмин ожидает самый сложный в истории Украины отопительный сезон. Уже начал подготовку

Андрей Водяный
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минэнерго отопление Герман Галущенко
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