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Правительство прогнозирует новую волну внутренних переселенцев осенью

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 02:04
Правительство прогнозирует новую волну внутренних переселенцев осенью - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

Правительство прогнозирует новую волну внутренних переселенцев осенью. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По словам Верещук, новая волна внутренних переселенцев ожидается накануне отопительного сезона.

Она сообщила, что зарегистрировано 4,5 млн внутренне перемещенных лиц, а в целом переселенцев почти 7 млн.

"Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад – более 500 000 мы прогнозируем людей", – заявила Верещук.

Министр отметила, что многие люди будут вынуждены выехать с территорий, где разрушены и не могут быть восстановлены системы газоснабжения.

Верещук заверила, что правительство работает над размещением переселенцев в комфортных условиях. Людей, которые сейчас живут в летних санаториях, переселят в места, где будет отопление – в учебные заведения и общежития.

"Больше всего мы рассчитываем на наших международных партнеров: ЮНИСЕФ, ООН, организацию по миграции и другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, будут помогать углем, дровам и другим. Мы начали координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат", – рассказала Верещук.

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Наталия Медведева
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переселенцы ирина верещук отопительный сезон
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