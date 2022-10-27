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Аварийные отключения света в Киеве в ближайшие дни будут более длительными — ДТЭК

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 13:18
Аварийные отключения света в Киеве в ближайшие дни будут более длительными — ДТЭК - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

После очередных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре в Киеве вводят более длительные экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети". 

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Энергетики заявляют, что в результате атак россиян из строя выведен ряд критически важных объектов — в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных областей, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вводит "беспрецедентные экстренные ограничения". 

Графики стабилизационных отключений, которые были опубликованы накануне, больше не актуальны — в ближайшие дни начнутся более жесткие и продолжительные отключения света. 

Граждан просят ограничить использование электроприборов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а бизнес — сократить использвание внешнего освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров. 

Читайте также: Последствия атаки на энергообъекты 22 октября могут быть хуже, чем 10-12 октября — Укрэнерго 

Дмитро Гриниченко
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война дтэк отключение света критическая инфраструктура
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