Аварийные отключения света в Киеве в ближайшие дни будут более длительными — ДТЭК
После очередных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре в Киеве вводят более длительные экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Энергетики заявляют, что в результате атак россиян из строя выведен ряд критически важных объектов — в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.
Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных областей, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вводит "беспрецедентные экстренные ограничения".
Графики стабилизационных отключений, которые были опубликованы накануне, больше не актуальны — в ближайшие дни начнутся более жесткие и продолжительные отключения света.
Граждан просят ограничить использование электроприборов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а бизнес — сократить использвание внешнего освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.
- Россия с 10 октября прицельно обстреливала украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на всей территории Украины.
- После этого начались широкие веерные отключения света: сначала – в центре и на севере Украины, а с 25 октября – на всей территории страны, кроме оккупированной.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
Читайте также: Последствия атаки на энергообъекты 22 октября могут быть хуже, чем 10-12 октября — Укрэнерго
Комментарии