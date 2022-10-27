Аварийные отключения света в Киеве в ближайшие дни будут более длительными — ДТЭК

После очередных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре в Киеве вводят более длительные экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".

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Энергетики заявляют, что в результате атак россиян из строя выведен ряд критически важных объектов — в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных областей, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вводит "беспрецедентные экстренные ограничения".

Графики стабилизационных отключений, которые были опубликованы накануне, больше не актуальны — в ближайшие дни начнутся более жесткие и продолжительные отключения света.

Граждан просят ограничить использование электроприборов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а бизнес — сократить использвание внешнего освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

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Дмитро Гриниченко

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