Премьер Канады объявил о дополнительных $376 млн военной помощи для Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Большой двадцатки (G20) на Бали объявил о выделении дополнительных 500 млн канадских долларов (более $376 млн или почти 14 млрд грн) для военной помощи Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медицинское оборудование, говорится на официальном сайте Трюдо.
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"Канада продолжает поддерживать Украину в защите ее территории, суверенитета и независимости от России. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, смело продолжающих бороться с незаконным вторжением Владимира Путина", – заявил Трюдо.
Параллельно правительство Канады решило ввести новые санкции против России за преследование "отважного российского диссидента Владимира Кара-Мурзу". Под них попали 23 российских граждана.
- В конце октября Трюдо сообщил, что Канада начала поставки Украине боевых бронированных машин ACSV.
- Перед этим министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна выделяет Украине 500 000 единиц зимней военной формы.
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