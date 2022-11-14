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Премьер Канады объявил о дополнительных $376 млн военной помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 16:19
Премьер Канады объявил о дополнительных $376 млн военной помощи для Украины - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Большой двадцатки (G20) на Бали объявил о выделении дополнительных 500 млн канадских долларов (более $376 млн или почти 14 млрд грн) для военной помощи Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медицинское оборудование, говорится на официальном сайте Трюдо.

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"Канада продолжает поддерживать Украину в защите ее территории, суверенитета и независимости от России. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, смело продолжающих бороться с незаконным вторжением Владимира Путина", – заявил Трюдо.

Параллельно правительство Канады решило ввести новые санкции против России за преследование "отважного российского диссидента Владимира Кара-Мурзу". Под них попали 23 российских граждана.

Андрій Водяний
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канада Джастин Трюдо военная помощь
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