Премьер Канады объявил о дополнительных $376 млн военной помощи для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Большой двадцатки (G20) на Бали объявил о выделении дополнительных 500 млн канадских долларов (более $376 млн или почти 14 млрд грн) для военной помощи Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, оборудование для наблюдения, топливо и медицинское оборудование, говорится на официальном сайте Трюдо.

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"Канада продолжает поддерживать Украину в защите ее территории, суверенитета и независимости от России. Эта дополнительная военная помощь поддержит украинцев, смело продолжающих бороться с незаконным вторжением Владимира Путина", – заявил Трюдо.

Параллельно правительство Канады решило ввести новые санкции против России за преследование "отважного российского диссидента Владимира Кара-Мурзу". Под них попали 23 российских граждана.

В конце октября Трюдо сообщил, что Канада начала поставки Украине боевых бронированных машин ACSV.

Перед этим министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна выделяет Украине 500 000 единиц зимней военной формы.

Андрій Водяний

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